Галерея городов-побратимов вновь открылась в Петрозаводске

Галерея городов-побратимов снова открылась на проспекте Ленина в карельской столице. Объект реконструировал подрядчик «Свой дом», а световой короб изготовило - ООО «Визарт».

На панели размещены 17 изображений побратимов и российских партнёров, а также карта, где световыми диодами указаны города. Входная зона выполнена в скандинавском стиле с мощением из декоративного камня, брусчатки и валунника, композиция дополнена газонами и скамьёй из бруса, сообщили в пресс-службе мэрии столицы Карелии.

«Благодаря финансовой поддержке Правительства Республики Карелия в рамках подготовки к 100-летию образования Республики Карелия реализован проект реконструкции Галереи городов-побратимов, разработанный известным архитектором Евгением Таевым. На центральном проспекте столицы Карелии появился новый интересный, яркий объект, который, мы надеемся, войдет в новые туристические маршруты и появится на фотографиях гостей нашего города»,

- рассказала председатель комитета социального развития Любовь Иконникова.

Добавим, что в настоящее время в Петрозаводске развиваются побратимские связи с 12 городами из 10 стран мира: Умео (Швеция), Ла-Рошель (Франция), Дулут (США), Нойбрандербург и Тюбинген (Германия), Варкаус и Йоэнсуу (Финляндия), Мо и Рана (Норвегия), Брест (Беларусь), Эчмиадзин (Армения), Алитус (Литва), Нарва (Эстония). Кроме того, у Петрозаводска есть пять российских партнеров: Кировский район Санкт-Петербурга, Ярославль, Выборг, Великий Новгород, Феодосия.