Хоть по снегу, хоть по болоту: Карелия пополнилась чудо-машиной

В конце декабря в Карелию поступило два колесных трактора с дополнительным навесным оборудованием и три прицепа для квадроциклов, сообщает минприроды Карелии.

Это последняя партия техники, поступившей в рамках проекта «Сохранение лесов». Всего в течение года было приобретено 437 единиц техники: 20 - для лесохозяйственных нужд, 417 - для охраны и защиты лесов от пожаров.

Впервые на вооружение Карельского центра авиационной и наземной охраны лесов поступил колесный вездеход - снегоболотоход. Он позволит доставлять группы пожаротушения в труднодоступные места, прежде всего в северных районах Карелии, и сэкономить средства на доставку вертолетом сил и средств пожаротушения к месту пожаров.

В перечень закупленной техники также вошли подъемник для сбора шишек, кусторезы, бензопилы, грузопассажирские автомобили, лесопожарные катера, лодки, мотопомпы, навигаторы, ранцевые огнетушители, снаряжения парашютиста-пожарного, радиостанции и другое.

На приобретение специализированной лесопожарной и лесохозяйственной техники и оборудования из федерального центра в 2019 году было выделено более 86 миллионов рублей.