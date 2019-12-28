Младенческая смертность снизилась в Карелии

По предварительным данным Росстата, показатель общей смертности за 11 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года снизился на 4%.

На 16,1 % снизилась младенческая смертность: показатель 4,7 на 1000 родившихся живыми даже ниже, чем среднероссийский – 4,8, рассказали в пресс-центре правительства Карелии.

Показатель смертности от болезней системы кровообращения составляет 702,9 случаев на 100 тысяч населения, что на 1,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель смертности от новообразований, в том числе злокачественных, уменьшился на 7,3% - с 249,0 случаев на 100 тысяч населения до 230,8.