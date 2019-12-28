Сало и настойка мухомора: что можно купить на ярмарке Петрозаводске

На площади Кирова в Петрозаводске 28 декабря открылась первая рождественская ярмарка. Портал «Петрозаводск говорит» рассказывает, что можно купить и чем можно заняться в центре карельской столицы в новогодние каникулы.

Для участия в ярмарке чиновники привлекли более 20 организаций общественного питания, производителей сувениров и продуктов питания. В павильонах можно увидеть традиционный набор «ярмарочной» торговли – мед, рыбу, украшения, вязаную одежду и так далее. Упор, действительно, на местных производителей – карельское сало, карельский сыр, карельский мед.

Много сладостей и игрушек, тут же – мини-кафе с горячими напитками и выпечкой. Есть явно экзотические позиции; так, в одном из павильонов покупателям предлагают настойку мухомора.

– Это тонизирующее средство, профилактика от очень многих заболеваний, – утверждают продавцы. Одна из них заявила, что дает этот настой своим детям в период экзаменов. В том же ларьке торгуют пыльцой сосны (она якобы имеет омолаживающий эффект), травяными сборами «для настоящих мужчин» и не менее настоящих женщин.

Ярмарка будет работать до 7 декабря. Параллельно на площади будут ежедневно проходить развлекательные программы и мастер-классы. Горожан научат делать карнавальные маски, расписывать пряники и делать сувениры. Впрочем, если лень делать самому, их можно просто купить – на ярмарке предостаточно интересных и необычных вещей.