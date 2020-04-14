Стало известно, кто стал новым директором школы №1 в Шуе

В шуйской школе №1 все-таки сменился директор. Как сегодня стало известно нашему изданию, место Андрея Анастасьева занял бывший замначальника речного училища в Петрозаводске Владимир Войнов.

Напомним, в Шуе после сообщений об увольнении Анастасьева разгорелся скандал. Местные жители горой встали на защиту руководителя образовательного учреждения. Собрали более пятисот подписей, чтобы его не увольняли. 29 января на расширенном заседании поселкового Совета ветеранов глава администрации Прионежского района Григорий Шемет назвал возможное увольнение Анастасьева слухами. Однако присутствовавший в зале депутат Законодательного собрания РК Валерий Шоттуев подтвердил, что и ему директор школы говорил, что ему предложили написать заявление об увольнении.

Заместитель директора филиала по организационно-воспитательной работе и безопасности Беломорско-Онежского филиала государственного университета морского и речного флота имени адмирала С. О. Макарова уволился еще в конце марта. По сообщению «Столицы на Онего», Войнов ушел по собственному желанию, так как нашел более интересную и высокооплачиваемую работу, где будет не заместителем, а руководителем.