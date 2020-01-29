Поселок Шуя поднялся в защиту директора школы против районной власти

Жители поселка Шуя устроили скандал из-за информации о внезапном увольнении директора местной школы Андрея Анастасьева. Об этих планах Анастасьеву, по его словам, сообщила чиновница районного отдела образования в пятницу 24 января. Но уже через несколько дней прионежским властям пришлось опровергать эти сведения. Причем глава района Вадим Сухарев фактически упрекнул директора в распускании слухов, а жители Шуи заподозрили Сухарева во лжи.

Кульминацией скоротечного скандала стала встреча властей с населением, которая состоялась 29 января. Формально это было расширенное заседание поселкового Совета ветеранов, где собирались обсудить проблемы медицинского обслуживания. И более полутора часов, действительно, говорили именно о здравоохранении. Приехавшим в Шую чиновникам, медикам и депутатам заксобрания местные жаловались на отсутствие нормальной скорой помощи (теперь бригады едут из Петрозаводска), дефицит льготных лекарств, невозможность попасть в больницу. В общем, всё как везде.

Однако пока шло заседание, в зал «пробирались» учителя шуйской школы – у них только-только закончились уроки. Главный вопрос, который интересовал педагогов: почему руководство района решило разорвать контракт с директором школы?

– Мы в недоумении и негодовании. Мы считаем, что это кардинальное решение, и ему должен предшествовать качественный анализ, – обратилась к чиновникам учитель и профсоюзный лидер Светлана Остальцова.

Вопрос был адресован главе района Вадиму Сухареву. Тот ранее уже заявил в СМИ, что информация об увольнении Анастасьева – не более чем слухи, потому что никто не подписывал соответствующего приказа. Ту же версию он попытался озвучить и сейчас.

– Я никогда не комментирую слухи. Кто вам сказал, что разорван контракт? – ответил вопросом на вопрос Вадим Сухарев. – Кто-то видел документы?

Но встреча с жителями и публикация в СМИ – разные вещи: здесь чиновника сразу начали допрашивать, причем с пристрастием.

– То есть приказа не было. Было ли устное уведомление? – продолжала Остальцова.

– Не было.

– То есть он все придумал? – возмутились люди. – Или работник отдела образования заявила Анастасьеву об увольнении по своей личной инициативе?

В ответ на это Сухарев спросил, почему директор школы не пошел сразу к своему работодателю – главе администрации района Григорию Шемету. Но этот упрек в адрес Анастасьева никого ни в чем не убедил. Жители Шуи добивались ответа: есть ли в администрации планы уволить директора школы?

– Если бы такое решение было принято, тогда было бы изложено… – туманно рассуждал чиновник. Люди эту фразу восприняли как «нет» – но не успокоились.

– Кому поверить: директору школы или вам? Ясно же, население примет решение, что директор всё это не придумал и что всё это не слухи. И вы не могли не знать, вы были в курсе. Значит, врете вы, – веско заключил местный житель Андрей Бакалин.

Такое предположение, разумеется, оскорбило Вадима Сухарева.

– В чем я лгу-то? Я спросил, были ли расторгнут с директором контракт. Но он не был расторгнут! – твердил чиновник.

Внезапный гвоздь в крышку гроба официальной версии вогнал депутат заксобрания Валерий Шоттуев – уроженец поселка Шуя. Он сообщил собравшимся, что Андрей Анастасьев и ему рассказывал о предложении районной администрации «по-хорошему» выбрать способ увольнения. И человеку этому депутат Шоттуев верит.

Камень в сторону администрации запустила и глава поселения Анастасия Соколова. Она сообщила собравшимся, что, услышав новости об увольнении директора, отправила официальное письмо в Администрацию района. Соколова просила либо подтвердить, либо опровергнуть эту информацию.

– Шуя в прямом смысле слова стоит на ушах. Но никакого ответа я так и не получила, – сообщила Анастасия Соколова.

Нельзя не обратить внимание на единодушие, с которым люди встали на защиту школьного директора. Современная общественно-политическая ситуация такова, что граждане опасаются громко и открыто высказывать свое мнение. Особенно если ты работаешь в бюджетной сфере, а мнение это идет вразрез с линией непосредственного руководства. Но Шуя эти «правила игры» проигнорировала. Против районной администрации выступили и учителя, и глава поселения.

Не побоялась и библиотекарь местного Дома культуры Марина Героева. По словам женщины, на нее попытались надавить, чтобы помешать сбору подписей в поддержку Анастасьева.

– На столе в холле лежали листы с подписями. Каждый мог зайти, подписаться. Приезжал директор районного центра культуры и заявил, что я не имею права… Хотя я даже не организовывала этот сбор. Говорил, что я не должна заниматься общественной работой, что подписи можно собирать только на улице. Хотите отстаивать свою точку зрения – идите на улицу, так мне сказали, – говорит Марина Героева. – Обещал, что если еще раз сделаю что-то против его желания, меня ждет выговор и увольнение.

Напомним, в конце 2019 года жители поселка Шуя так же единодушно бросились защищать учителя местной школы Юлию Байдарову. Неведомые общественники пожаловались на педагога из-за подписей к личным фотографиям, размещенным на ее личной странице. Тогда администрация района инициировала полицейскую проверку (которая в действиях учителя ничего не нашла), а директора вынудили привлечь Байдарову к дисциплинарной ответственности. Кстати, сама Юлия претензий к своему начальнику не имеет; она вместе с остальными выступила против его увольнения.

P.S. Редакция портала «Петрозаводск говорит» будет и дальше следить за этой историей. И отдельно, на всякий случай, – за судьбой шуйского библиотекаря Марины Героевой. Как показала практика, прионежские чиновники скоры на расправу…