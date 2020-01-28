Жители Шуи собрали более пятисот подписей в поддержку директора школы

Глава администрации Прионежского района Григорий Шемет пока никак не прокомментировал, по какой причине директору шуйской школы № 1 Андрею Анастасьеву было предложено уволиться. Как мы сообщали ранее, глава Шуйского сельского поселения – глава администрации Анастасия Соколова обратилась с официальным письмом к Шемету, в котором попросила объяснить, имело ли место такое предложение и каковы его причины.

Сегодня в Прионежской администрации состоялась планерка, на которой присутствовали и автор письма, и адресат. Как рассказала порталу «Петрозаводск говорит» Анастасия Соколова, ответ на это письмо пока не готов.

– Я, конечно, попросила ответить в кратчайшие сроки, но по закону ответ мне могут дать в течение тридцати дней. Между тем обстановка в поселении очень напряженная, поэтому мной и было принято решение обратиться к Григорию Николаевичу с официальным письмом. Люди ждут какой-то реакции. А ее пока нет,

– отметила Анастасия Владимировна.

По словам главы поселения, для увольнения должны быть веские основания, которых она не видит. Сам директор школы № 1 поселка Шуя Андрей Анастасьев рассказал нашему порталу, что недавно получил выговор от Шемета из-за того, что школа не оплатила счета за холодную воду. Произошло это потому, что до школы не были вовремя доведены деньги, но виноватым все равно остался директор.

После публикации открытого письма учителей шуйской школы № 1 в паблике в соцсети «Родина-поселок Шуя» жители поселка объявили сбор подписей в поддержку директора школы. По словам Анастасии Соколовой, на данный момент собрано уже более пятисот подписей (за полтора дня). Люди возмущены происходящим и связывают возможное увольнение со скандалом вокруг учительницы этой же школы Юлии Байдаровой, несправедливо обвиненной в пропаганде суицида. Напомним, тогда Андрей Борисович ограничился выговором и не уволил педагога.

Андрей Анастасьев работает в Шуйской школе 26 лет, это его единственное место работы. Из них 6,5 года он возглавляет учреждение. Имеет различные грамоты и благодарственные письма.

29 января в Шуе состоится расширенное заседание совета ветеранов, на котором будут присутствовать глава Прионежского района – председатель районного совета Вадим Сухарев, первый вице-спикер Законодательного собрания Карелии Ольга Шмаеник, избранная в парламент от Прионежского и Пряжинского районов, и другие. Неравнодушные шуяне надеются задать чиновникам и вопрос, касающийся увольнения Анастасьева.