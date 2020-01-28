Егор Крид и группа IOWA выступят на столетии Карелии в Петрозаводске

В этом году Карелия отметит столетний юбилей. Долгожданный праздник пройдет 5 сентября. Как пишут «Невские новости», на главной сцене на площади Кирова в 18 часов выступят группы Rasa и «Две Маши», а также Егор Крид и Макс Барских. Также на празднике выступит коллектив IOWA.

У скульптуры «Рыбаки» на Онежской набережной выступят детские коллективы Петрозаводска. Также гостей праздника ждет выступление балета «Тодес» под руководством Аллы Духовой.

По словам главы карельской столицы, это не полный и не окончательный список звездных гостей юбилея. Между тем Ирина Мирошник пообещала, что «концертные программы будут очень интересными».

По традиции ни один крупный праздник в Петрозаводске не обходится без фейерверка. По информации издания, салют 5 сентября будет необычным и продлится 12 минут. По словам заммэра Любови Иконниковой, выстрел салюта произойдет с баржи в акватории Онежского озера.

«В финальные 30 секунд салюта будут работать высотные и водные многоуровневые фейерверки. Высота фейерверка будет достигать от глади воды до 350 метров»,

- сказала Иконникова.

Фото: tntmusic.ru