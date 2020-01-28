Опубликован план мероприятий праздника «Гиперборея 2020»

В республике разработан новый туристический бренд «Легендарная Карелия», сообщает пресс-центр администрации карельской столицы.

«Международный зимний фестиваль «Гиперборея» уже стал узнаваемым брендом и хорошо встраивается в эту концепцию. «Гиперборея. Здесь оживают легенды!» – такой образ фестиваля будет создан для жителей и гостей города»,

– говорится в сообщении.

Заключительный гиперборейский день, массовое гуляние горожан, в 2020 году пройдет в субботу, 8 февраля. Вот основные события, которые ожидают горожан и гостей города в этот день.

Конкурс снежных и ледовых скульптур, обещает мэрия карельской столицы, несмотря на капризы погоды состоится. Заготовка снега и льда находится на контроле организаторов. Поскольку температура воздуха пока не позволяет изготовить искусственный снег, подрядчик будет завозить его с окраины города. Также уже принято решение, откуда завозить лед.

Одним из главных событий праздника станет зимний карнавал «100 символов Карелии». Шествие начнется в 15.00 на пл. Кирова и пройдет по маршруту: пр. Карла Маркса – пл. Ленина – ул. Энгельса – пр. Ленина – центральная сценическая площадка на Онежской набережной.

На Онежской набережной в главный праздничный день пройдет множество разнообразных развлекательных и спортивных программ.

– Фестиваль «ScandiKarjala. Легенды Гипербореи» – событие традиционно собирает любителей северной (скандинавской) ходьбы из Карелии, Санкт-Петербурга, Вологды, Мурманска,Череповца, Финляндии и др. В программе не только соревнования на дистанции 4 и 8 километров по набережной Онежского озера, но и «Марш здоровья» на 2 километра без учета времени для всех желающих, веселая разминка, традиционные калитки, горячий иван-чай.

– Велогонка для детей и взрослых «Онежский заезд», которую организуют молодежный центр «Смена» совместно с общественной организацией «Велоспорт Карелия». Велогонка пройдет в два этапа и станет настоящим зимним приключением для любителей этого вида спорта.

– Мастер-классы по народной игре кюккя (карельские городки), которые будут проведены молодежным центром «Смена» и общественной организацией «Союз карельского народа». Эта игра вошла в проект «100 символов Карелии» и претендует на статус национального вида спорта Республики Карелия.

– Программа «Зимняя Калакунда» по традиции будет проходить на площадке у ротонды. Гости смогут отведать праздничной ухи Лохикейтто, а также принять участие в конкурсных и развлекательных программах.

– Если позволят погодные условия, впервые для горожан будет организовано катание на легендарных санках-салазках (финки/поткури), которые изготавливаются мастером фирмы «Заозерские салазки» по уникальным чертежам.

– С 12.00 до 16.00 в квартале исторической застройки Петрозаводска музей «Кижи» проводит традиционный зимний праздник «Арт-зима в Старом городе». Тема праздника в 2020 году – «Северные узоры». Гостей праздника ожидает множество сюрпризов, зимних игр и забав: развлекательно-игровая программа «Pakkaine Kižhat», арт-пространство «Снежный лабиринт», музейный арт-базар, спортивно-развлекательное состязание «Кижикерлинг», чаепитие «Дым из кижского самовара», выставки, мастер-классы и многое другое!

– На центральной площадке в створе пр. Ленина в театрализованном представлении «Здесь оживают легенды» примут участие сказочные персонажи – Главный Российский Дед Мороз из Великого Устюга, Северный ветер Борей, карельский снежный человек «Лапси» и гномы.

– Для жителей и гостей города в большом фойе гостиницы «Космос» откроется Резиденция Борея, в которой будет установлен трон с архитектурной подсветкой для фотосессий; организована продажа оригинальных сувениров; предоставлена возможность отправить гиперборейскую открытку в любую точку мира, организованы специальные программы с участием главного героя фестиваля.

В программе Фестиваля запланировано также и множество других мероприятий.

А завершится праздник церемонией награждения мастеров, выступлением гостей из Москвы – группы «Отпетые мошенники» – и красочным фейерверком.