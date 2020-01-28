Forbes включил город в Карелии в список мест, которые стоит посетить

Forbes выбрал семь мест в России, куда стоит отправиться в путешествие. В список попал город Сортавала, который облюбовали инстаграм-туристы.

«Кварталы хорошо сохранившихся деревянных домов начала ХХ века, много зданий в стиле финского функционализма (близкий баухаусу и конструктивизму стиль), а также здания, относящиеся к северному модерну, финскому национальному романтизму и псевдоготике, лучше смотреть с экскурсоводами, чтобы параллельно узнать историю перехода территорий между царской Россией, свободной Финляндией и Советами»,

- сообщает издание.

Закончить поездку предлагается в горном парке «Рускеала» на лодочной прогулке по затопленным мраморным карьерам.

«Важно среди всей этой северной красоты не упустить возможность попробовать традиционные калитки (карельские пирожки из ржаной муки), карельскую форель и варенье из морошки»,

- резюмирует журнал.