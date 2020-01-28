Налоговая попросила признать молокозавод в Медвежьегорске банкротом

В середине января в Арбитражный суд Карелии поступило заявление от межрайонной инспекции федеральной налоговой службы с требованием признать банкротом ООО «Молзавод Медвежка». Сумма исковых требований составляет почти 3 миллиона рублей.

ООО «Молзавод Медвежка» было создано на базе обанкроченного Медвежьегорского молокозавода в 2018 году. Его производственные мощности выкупила петербургская компания «Сила Инвеста».

Инвестор намеревался приобрести новое оборудование, сделать ремонт и внедрить новую рецептуру на предприятии.

На прошедшей пресс-конференции, на которой рассказали о катастрофической ситуации в совхозе ООО «Маяк», министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов упомянул о модернизации завода.

«Модернизация там не закончена, она, можно так сказать, легонечко началась и масштабно не проводилась».

Лабинов отметил, что его не устраивает работа завода, который по объемам производства так и не вышел за пределы 300 тонн переработки молока в месяц.

«Пока завод не является локомотивом развития молочного животноводства»,

- считает министр. Он также отметил, что собственники компании «Сила Инвеста» считают, что потенциал совхоза в Туксе «Искра», которым они также владеют, даже выше, чем перерабатывающего медвежьегорского завода.

Арбитражный суд рассмотрел заявление налоговой и оставил его без движения.

Как говорится в определении суда от 22 января, заявление ФНС оформлено с нарушением требований.

«К заявлению не приложены документы, подтверждающие доказательства, обосновывающие вероятность обнаружения в достаточном объеме имущества, за счет которого могут быть покрыты расходы по делу о банкротстве»,

- говорится в документе. Налоговой установлен срок до 17 февраля представить в суд необходимые документы.