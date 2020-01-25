Директор шуйской школы № 1: «Хотят снять меня ради кого-то другого»

Андрей Анастасьев, директор школы № 1 поселка Шуя, прокомментировал порталу «Петрозаводск говорит» предложение районных властей написать заявление об увольнении:

– 24 января должна была состояться моя аттестация на соответствие должности. Полагаю, я бы аттестовался. Однако аттестацию отложили до 11 февраля. И 24 января я зашел в отдел образования Прионежского района. Начальник отдела образования позвала меня к себе и сообщила, что ее вызывал к себе глава администрации района Григорий Шемет.

По словам Анастасьева, Шемет просил передать, что расторгает контракт и предлагает три способа увольнения: либо без объяснения причин, либо по обоюдному соглашению, либо по собственному желанию. Директору школы дали время подумать до понедельника:

– Я удивился, был ошарашен. Никаких объяснений не было. Я работаю в Шуйской школе 26 лет, это единственное место работы. Из них директором я тружусь 6,5 года. Я связываю эту ситуацию со скандалом вокруг Юлии Байдаровой. Сто процентов. И я согласен, что подоплека у этого скандала была политическая. Я действительно привлек Байдарову к дисциплинарной ответственности, но это было сделано под давлением. Пришло распоряжение от главы администрации района. Там было написано, что она нарушила определенные статьи закона об образовании. Было предписано разобраться в трехдневный срок и наказать человека. Считаю, что они хотят снять меня с должности ради кого-то другого. Кто-то, очевидно, хочет занять мое место. С моей стороны не было никаких нарушений. Впрочем, я недавно получил выговор от Шемета. Дело в том, что школа не оплатила счета за холодную воду. Произошло это потому, что до нас не были доведены деньги. Есть система электронного документооборота, где можно отслеживать движение средства, и даже после Нового года мое ходатайство о доведении средств находилось на согласовании. То есть я никак не мог понять, доведены ли деньги. Но все равно я получил выговор; это первая ступень, чтобы меня уволить.

Как мы сообщали ранее, в паблике в соцсети «Родина-поселок Шуя» появился пост от имени коллектива шуйской школы № 1 в защиту директора этой школы.

Напомним, в конце 2019 года в Карелии разразился скандал, когда учителя шуйской школы № 1 Юлию Байдарову обвинили в пропаганде суицида в подписях к фото на личной странице в соцсети. Учительнице объявили выговор, однако проверка следкома Карелии не выявила пропаганды суицида.

За Юлию Байдарову тогда вступились жители поселка Шуя. Теперь Байдарова и многие другие шуяне на стороне Андрея Анастасьева. Будет организован сбор подписей в поддержку Андрея Борисовича.

Подписи собираются в воскресенье в Центре культуры п. Шуя (в библиотеке) с 11.00 до 17.00, в фойе школы с 12.00 до 15.00 и в понедельник в фойе школы с 07.00 до 12.00.