Кадровые изменения произошли в правительстве Карелии

Кадровые изменения произошли в органах исполнительной власти Карелии. Глава республики подписал указ, согласно которому Екатерина Биктимирова с 24 января освобождена от должности начальника управления по туризму Карелии.

Исполнять обязанности вместо Биктимировой с 25 января будет Виталий Пермяков, который ранее являлся заместителем начальника управления.

Биктимирова окончила ПетрГУ по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», была председателем Молодежного правительства республики, с августа 2015 года работала в должности начальника управления по туризму Министерства культуры РК.