24 января 2020, 13:15
Кадровые изменения произошли в правительстве Карелии
Артур Парфенчиков освободил Екатерину Биктимирову от должности руководителя республиканского управления по туризму
Кадровые изменения произошли в органах исполнительной власти Карелии. Глава республики подписал указ, согласно которому Екатерина Биктимирова с 24 января освобождена от должности начальника управления по туризму Карелии.
Исполнять обязанности вместо Биктимировой с 25 января будет Виталий Пермяков, который ранее являлся заместителем начальника управления.
Биктимирова окончила ПетрГУ по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», была председателем Молодежного правительства республики, с августа 2015 года работала в должности начальника управления по туризму Министерства культуры РК.