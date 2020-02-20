Скандальный закон о надбавке в 21 рубль принял парламент Карелии

20 февраля Законодательное собрание Карели приняло закон, наделавший много шума не только в республике, но и по всей России. Документ устанавливает индексацию ежемесячных выплат отдельным категориями граждан, а также детских пособий. Приняли его молниеносно: законопроект одобрили и в первом, и – сразу за этим – во втором окончательном чтении.

Таким образом депутаты исполнили решение Конституционного суда Карелии, который постановил, что ветеранские выплаты необходимо индексировать. Этого не делалось с 2008 года – почти 12 лет. И власти обязаны были разработать механизм индексации. И они действительно решили увеличить ассигнования, исходя из прогнозируемого уровня инфляции.

Проблема в том, что выплаты эти – а их получают почти 133 тысячи человек – весьма невелики. Соответственно индексация, которую просчитали законотворцы, получилась совсем крошечной. К примеру, ветераны, чья выплата составляет 700 рублей, «заслужили» прибавку в 21 рубль.

«Давайте поможем детям»

Законопроект в парламент внесли глава Карелии и несколько депутатов ЗС РК. Депутат Валерий Шоттуев, комментируя принимаемый документ, вспомнил бессмертное высказывание Виктора Черномырдина: хотели как лучше, а получилось как всегда. Правда, непонятно, к чему оно относилось: в самому законопроекту или к скандалу, который сопроводил его появление.

Речь идет об инциденте, произошедшем 10 февраля на внеочередном заседании ЗС РК. На сессию пришел подполковник ФСБ в отставке Сергей Андруневич, который вручил народным избранникам два рулона туалетной бумаги. По его словам, это все, что можно купить на прибавку к ветеранской выплате, которую хотят принять карельские парламентарии.

Депутат Шоттуев считает, что это был акт явного неуважения к органам власти.

– Я предлагаю инициаторам [акции] и другим более обеспеченным депутатам: давайте поможем детям! К примеру, перечислим трехмесячную ЕДВ (Ежемесячную денежную выплату. – Авт.) детским домам, – обратился Валерий Шоттуев к своим коллегам.

С Шоттуевым не согласилась депутат Эмилия Слабунова.

– Та сумма, которая определена по итогам индексации, является унижающей достоинство ветеранов Карелии. Тем более в год столетия республики люди получили такую пощечину. И они имеют право в любой форме выразить свое негодование,

– сказала Слабунова.

Она заявила, что законопроект в существующем виде ни в коем случае принимать нельзя. Она предложила для начала повысить саму сумму выплаты хотя бы до тысячи рублей. Парламентское большинство ожидаемо отклонило ее предложение. Законопроект приняли сразу в двух чтениях, он вступит в силу спустя десять дней после официального публикования.

Дальнейшее молчание

Скандал с вручением туалетной бумаги широко разошелся в СМИ и, очевидно, изрядно испортил настроение депутатам. Вице-спикер Ольга Шмаеник, которая вела заседание 20 февраля, просто не стала комментировать принятый законопроект. Во время традиционного подхода к прессе после сессии Шмаеник заявила, что главной темой заседания стало обсуждение изменений в Конституцию, предложенных президентом Рооссии.

– Принятие основного закона Российской федерации – это, наверное, важное дело для всех жителей Карелии,

– заключила Ольга Шмаеник.

Корреспондент портала «Петрозаводск говорит» хотел спросить у вице спикера о другом законе, который тоже является важным для жителей Карелии. Однако сделать этого не дали физически.

– Всё, коллеги! – резко оборвала пресс-подход начальник информационного управления ЗС Жаннетта Андросова.

– А вопросы задать? – удивился журналист.

– Всё-всё-всё! – почти закричала Андросова.

Корреспондент «ПТЗ говорит» двинулся было за Ольгой Шмаеник, чтобы узнать ее мнение относительно шумихи вокруг нового закона. Но Жаннетта Андросова поймала его за локоть (!) и попыталась увлечь к другому законотворцу, Леониду Лиминчуку. Пока журналист отбивался, Ольга Шмаеник успела уйти. После этого начальник пресс-службы парламента обвинила нас в «дешевом пиаре».

Получить комментарий удалось у председателя комитета по здравоохранению и социальной политике Алексея Хейфеца. Он высказал свою позицию относительно скандального законопроекта.

– В решении Конституционного суда фигурирует, что в законе о ветеранов отсутствует механизм индексации выплаты в соответствии с инфляцией. Поэтому мы и работали над этим механизмом индексации. В законопроекте нет никакого 21 рубля, там разработан механизм индексации на тот индекс инфляции, который устанавливает федеральное правительство.

– Но выплата изначально очень маленькая. И если увеличивать ее на размер инфляции, она маленькой и останется. Сегодня 21 рубль прибавили, в следующем году – 23 рубля, и так далее… – возразил корреспондент «ПТЗ говорит».

– Это несколько другой вопрос. Если мы считаем, что эта выплата недостаточна, значит, надо рассматривать вопрос об увеличении самой этой выплаты. И этот вопрос поднимался и обсуждался на комитете, – ответил Алексей Хейфец.

Из песни слово выкинешь

Шум вокруг закона «о 21 рубле», конечно, раздражает принявших его депутатов. Настолько, что в Законодательном собрании пошли на беспрецентный шаг: подчистили официальную видеозапись (!) скандального заседания. Дело в том, что все официальные мероприятия Заксобрания – сессии, заседания комитетов – транслируются в интернете. Записи хранятся на сайте ЗС. Есть там и трансляция с сессии 10 февраля. Трансляция есть, а Сергея Андруневича с его туалетной бумагой – нет.

Смотрите сами. Андруневич подошел к президиуму сразу после того, как прозвучали российский и карельский гимны.

А в трансляции на сайте Законодательного собрания этот момент вырезан. Да не просто вырезан: запись смонтирована так, будто пока депутаты садятся, спикер начинает зачитывать список присутствующих на сессии чиновников (смотреть с 2:55). Если не знать, как оно было на самом деле, ничего и не заподозришь.

Портал «Петрозаводск говорит» крайне заинтересовался, кто и почему удалил неприятный для властей эпизод из видеозаписи на официальном сайте Заксобрания. Руководитель пресс-службы Жаннетта Андросова подтвердила, что монтаж был, однако в этом, по ее мнению, нет ничего плохого.

– Во-первых, этот момент никакого отношения не имел к заседанию. Мы публикуем информацию, посвященную работе Законодательного собрания, законотворческой деятельности. Во-вторых, мужчина стоял спиной к камере и к микрофону, поэтому на трансляции ничего толком не видно было и не слышно,

– пояснила Андросова.

Выяснить, кто именно дал распоряжение сфальсифицровать запись, нам не удалось.

Забавно, что представители органов власти часто упрекают СМИ в распространении недостоверных сведений и искажении реальной картины мира. Не стала исключением и эта история: журналисту «ПТЗ говорит» пытались втолковать, что мы неправильно понимаем суть законопроекта, а значит, рискуем ввести своих читателей в заблуждение. Что же, очевидно, видеозапись сессии без важнейшего для общественности эпизода никого в заблуждение не вводит и реальность не искажает.

Вопрос о том, имеет ли происшествие с туалетной бумагой прямое отношение к законотворческой деятельности в Карелии, – как минимум дискуссионный. Вообще говоря, провокационный жест ветерана можно считать оценкой, которую население дает работе органов власти. Конечно, кто-то воспринимает все произошедшее как самопиар коммунистов (Сергей Андруневич – сторонник КПРФ). Однако авторам скандального законопроекта не мешало бы задаться простым вопросом: прибавка в 21 рубль улучшила жизнь граждан, боровшихся за индексацию ветеранских выплат? Ответ на этот вопрос всё расставит на свои места.