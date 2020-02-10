На заседании парламента ветеран вручил депутатам туалетную бумагу

Сегодня, 10 февраля, состоялось внеочередное заседание парламента Карелии, на котором рассматривались вопросы поправок в бюджет текущего года. Как пишет паблик «КПРФ в Карелии», подполковник ФСБ в отставке, коммунист Сергей Андруневич, сразу после гимна вручил в президиум парламента туалетную бумагу за 21 рубль.

«Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда. На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению»,

- сказал Андруневич.



Он напомнил, что ветеранские выплаты не индексировались в Карелии 12 лет. И после того, как Конституционный суд в конце прошлого года признал это нарушением и обязал власти провести индексацию, чиновники и депутаты решили увеличить сумму компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи на 21 рубль.

«21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений – откровенный плевок властей в лицо стариков»,

- отметил ветеран.



Как пишет паблик, Сергей Андруневич – бывший летчик погранвойск, подполковник ФСБ в отставке. По его признанию, пойти в Заксобрание его заставила ситуация вопиющего неуважения к ветеранам труда, пожилым людям со стороны местных чиновников и депутатов.



«Они совсем потеряли стыд. Себе зарплату поднимают ежегодно, а от стариков отмахиваются подачкой», - заключил Андрусевич.

Подробнее о законопроекте читайте в нашем материале «Депутаты проиндексируют единовременные выплаты ветеранам труда Карелии».