Публикуем новостной обзор за вторник, 13 октября

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- Очередной пациент скончался от коронавируса в Карелии. Это 42 смерть с начала пандемии. Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Кроме того, более 70 медицинских работников заразились коронавирусом в Карелии за все время пандемии. Кстати, школьников и студентов Карелии отправляют на карантин из-за COVID-19

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