Публикуем новостной обзор за вторник, 13 октября
- Озеро Ведлозеро отравлено токсичными водорослями
- Очередной пациент скончался от коронавируса в Карелии. Это 42 смерть с начала пандемии. Коронавирусная инфекция за минувшие сутки выявлена у 79 человек. Кроме того, более 70 медицинских работников заразились коронавирусом в Карелии за все время пандемии. Кстати, школьников и студентов Карелии отправляют на карантин из-за COVID-19
- Молодая мать из Карелии поверила мошенникам и взяла огромный кредит
- В Минздраве Карелии рассказали о самочувствии младенца, избитого отцом
- В Карелии водитель пытался уплыть по реке после ДТП
- Netflix купил сериал о Карелии за рекордные 1,5 миллиона долларов
- ГИБДД зафиксировала рекорд скорости на трассе «Кола»
- На WorldFood Moscow 2020 форель из Карелии признана «Продуктом года»
- В среду в Карелии пойдет снег
- Больницу-долгострой на Древлянке завершит новый подрядчик
- Сельскохозяйственная ярмарка возобновляет свою работу с 14 октября