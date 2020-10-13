ГИБДД зафиксировала рекорд скорости на трассе «Кола»

Очередного гонщика отловили на федеральной трассе «Кола» в Карелии утром 12 октября. Нарушитель скоростного режима передвигался на автомобиле «Фольксваген Пассат». Инспекторы остановили водителя иномарки на 366 километре автодороги в Пряжинском районе. По сообщению полиции, житель Санкт-Петербурга разогнал свой автомобиль до 185 км/ч.

Теперь ему грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение водительских прав на шесть месяцев.

По сообщению дорожной полиции Карелии, с начала года на дорогах республики было зафиксировано 35073 нарушений скоростного режима, в том числе 340697 с использованием камер автоматической фиксации административных правонарушений. (фото на главной ОМВД России по Пряжинскому району)