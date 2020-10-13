ГИБДД разъяснила, как штрафовать водителей правильно

Письмо с детальными разъяснениями за подписью начальника ГИБДД России Михаила Черникова направлено в региональные подразделения, сообщает издание «Коммерсант».



Документ касается применения норм ПДД и КоАП, связанных с проездом пешеходных переходов.

По ПДД водитель, приближаясь к нерегулируемому переходу, должен уступить дорогу пешеходам, переходящим улицу или «вступившим на проезжую часть». При повороте нужно уступать пешеходам, пересекающим проезжую часть, куда поворачивает машина. Термин «уступить дорогу» означает, что автомобиль не должен начинать или продолжать движение, если это вынудит пешехода «изменить направление движения или скорость».

В 2012 году Верховный суд пояснил: если траектории движения пешехода и машины не пересекаются, то уступать дорогу водитель не обязан, и штрафовать его нельзя.

В письме господин Черников еще раз разъясняет действующие правила.

«Обязанность водителя уступить дорогу пешеходу поставлена в зависимость именно от необходимости не создавать помех в его движении,— подчеркивает начальник ГИБДД.— Если водитель своими действиями не вынуждает пешехода, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость, действия водителя не образуют состав правонарушения». При выявлении таких нарушений в целях «формирования неопровержимой доказательной базы» инспекторам рекомендуется использовать «средства видеозаписи» либо по возможности «истребовать объяснения пешеходов».

На вопрос корреспондента о том, для чего понадобились разъяснения, в МВД пояснили, что письмо направлено «в целях выработки единой государственной политики в области безопасности дорожного движения» и «разъяснений порядка применения положений пунктов ПДД с учетом позиции Верховного суда».

Несмотря на то что позиция ВС по этому вопросу была высказана еще в 2012 году, ряд инспекторов по-прежнему некорректно штрафуют водителей, поясняет знакомый с подготовкой письма источник, поэтому и потребовались дополнительные инструкции.

Выявить и оформить этот вид нарушения сложно, и разъяснения ГИБДД проще этот процесс не делают, говорит глава Союза пешеходов Владимир Соколов. В идеальной ситуации сотрудник должен поставить у перехода видеокамеру с широким углом обзора, а при нарушении опросить водителя и пешехода.

За непредоставление преимущества пешеходам водителей штрафуют на 1,5–2,5 тыс. руб. по ст. 12.18 КоАП. В 2019 году было возбуждено 1,37 млн дел по данной статье, за девять месяцев 2020 года — 874,5 тыс. дел. С начала года произошло 9,9 тыс. аварий на переходах, что на 13,9% меньше, чем годом ранее.

Тем не менее, водители часто обращаются в суды с обжалованием, и если у инспектора нет видеозаписи, то штраф отменяется.

Надо сказать, что в Карелии правоприменительная практика, в целом, соответствовала принципам, обозначенным в письме.

Фото с сайта Википедия

Фото письма взяты из группы "Автотрибуна"