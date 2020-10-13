Специалист рассказал, что гонит лосей на автомобильные дороги

Каждый год в Карелии происходит несколько столкновений автомобилей с лосями. Первый пик аварий приходится на весенне-летний период, с мая по июль, следующий — на осень, с сентября по ноябрь.

Почему еще лоси выходят на дороги? Об этом на сайте Gorodvo.ru рассказал директор национального парка «Русский Север» Алексей Кузнецов

Оказывается существует, по крайней мере, четыре причины выхода лосей на автодороги.

Во-первых, для многих диких животных характерна миграция, то есть перемещение из одной области обитания в другую по конкретному маршруту и возвращение обратно. Лоси как раз из числа таких животных. Они ходят по определенному маршруту из года в год, и деятельность человека, в том числе обустройство автодороги, не влечет изменения этой траектории. Животные выходят на трассу, переходят ее и следуют дальше своей дорогой,

— рассказывает директор национального парка.

Вторая причина такого поведения — это молодая поросль, которая появляется вдоль дорог после вырубки деревьев в процессе содержания придорожной полосы. Эта растительность является отличной кормовой базой для животных.

Третья причина — водно-солевой баланс. Животным, также как и людям, необходима соль. Лоси для удовлетворения своей потребности в соли выходят на дороги, которые зимой от гололеда обрабатывают песко-соляной смесью.

Для лосей как травоядных животных соль жизненно важна, поскольку растительный корм не способен насытить их организм необходимыми элементами. При соляном голоде у сохатых появляется слабость, вялость, они теряют аппетит,

— рассказывает Алексей Кузнецов.

Есть и еще одна причина, которая гонит лосей к автомагистралям — волки. Убегая от хищников, лось старается перебежать дорогу, понимая, что волк сразу за ним не кинется. Дело в том, что у волка свои особенности поведения: перед пересечением дороги этот зверь будет минут 5–6 выжидать, а при наличии на трассе машин простоит и 15 минут. Всё это лось понимает и перебегает дорогу, чтобы оторваться от хищников.

И еще водителям на заметку. Наибольшую активность лоси проявляют в часы рассвета, а также с заката до полуночи. Если водитель заметил лося, не стоит сигналить или пытаться объехать его. Нужно остановиться, включить «аварийку» и продолжать движение только после ухода животного с дороги.

Фото взято с сайта GorodVo.ru

