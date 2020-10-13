Больницу-долгострой на Древлянке завершит новый подрядчик

Возобновились работы в недостроенном здании поликлиники-больницы на Лесном проспекте в Петрозаводске. На объект пришел новый крупный подрядчик - «Концерн «Вега», который входит в госкорпорацию «Ростех», сообщил на своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков.

Новый подрядчик должен будет сдать здание под ключ - разработать проект, произвести сами строительные работы и затем оснастить помещения необходимым медоборудованием.

Как отметил губернатор, завершение долгостроя на Лесном проспекте - один из важных объектов Федеральной целевой программы. Он позволит решить вопрос с оказанием качественной медпомощи и жителям близлежащих микрорайонов, и республики в целом.

«В Блоке «Б» планируем разместить детскую и взрослую поликлиники, где будут обслуживать население Перевалки и Древлянки. А блок «А» после реконструкции займут стационарные отделения Республиканской Больницы им. В.А. Баранова», - рассказал Парфенчиков.