Антиковидные меры решили усилить в Музыкальном театре Карелии

На фоне ежедневного прироста новых заболевших коронавирусом в республике, а также роста числа желающих прикоснуться к искусству, в карельском храме Мельпомены озаботились усилением санитарных мер.

Руководство Музыкального театра Карелии решило вернуть шахматную рассадку зрителей во время спектаклей, которая была отменена с 15 сентября. Об этом сообщает интернет-журнал «Лицей». Пока дополнительные ограничения планируется ввести на две недели.

Для семей и зрителей, которые пришли на спектакль компанией, возможность сидеть вместе сохранится – билетная система продаст билеты на места, расположенные рядом. Другим посетителям предложат возможность сидеть в зале изолированно от остальных зрителей.

В театре еще до открытия сезона было увеличено количество выходов. Также при посещении театра по-прежнему необходимо носить защитную маску. В театре установлены санитайзеры. На входе зрителям и сотрудникам измеряют температуру. (фото на главной ru.wikipedia.org)