В следственном изоляторе Сегежи впервые прошел ритуал освобождения

В следственном изоляторе №2 Республики Карелия впервые состоялся ритуал освобождения по УДО, сообщает в своем паблике УФСИН России по Республике Карелия.

Осужденный, освобождающийся условно-досрочно подчеркнул, какие выводы сделал за отбытый срок, призвал не нарушать режим содержания, рассказал о своих планах на будущее и пожелал другим осужденным успехов на пути исправления.

– Стоя перед строем осужденных своего отряда, человек рассказывает о том, что доказал свое исправление поведением, отношением к труду и высказывает пожелание, чтобы другие осужденные тоже следовали его примеру. Такой ритуал становится стимулом для других осужденных: они видят, что сокращения срока можно достичь, главное – стремление.

– говорит заместитель начальника СИЗО-2 Артем Распутин.

Фото из группы «УФСИН России по Республике Карелия»