«РКС-Петрозаводск» информируют граждан о новых случаях мошенничества

С началом осени в разы увеличилось количество новых случаев мошенничества во всех городах работы «Российских коммунальных систем», в том числе и в Петрозаводске. Мошенники, представляясь сотрудниками водоканала, пытаются навязать жителям услуги по замене счетчиков и покупку фильтров для воды.

Обманных схем несколько, и во всех городах они похожи. По одной из схем недобросовестные компании раскладывают в почтовые ящики предупреждения о срочной необходимости поверки или замены счетчика, внешне напоминающие официальные квитанции. Есть и другая схема, по которой мошенники представляются специалистами водоканала, показывают фальшивые удостоверения и навязывают услуги, например, установку дополнительных фильтров на воду. Кроме того, мошенники под видом сотрудников водоканала входят в квартиры и совершают кражу имущества.

Совсем недавно в Петрозаводске мошенники ходили по домам района Ключевая, предлагая фильтры для воды за 30 тысяч рублей. Лжесотрудники водоканала обманывали доверчивых граждан: говорили о том, что скоро вода в районе станет грязной из-за ремонтных работ на сетях.

«Российские коммунальные системы» подготовили рекомендации, как не попасться на удочку мошенникам:

- Попросите показать удостоверение. Сотрудники водоканала посещают квартиры либо по заявке клиента, либо заранее предупреждают о своем визите.

- Узнайте дату очередной поверки своего счетчика. Счетчики воды нужно проверять, если истек период, который указан в акте предыдущей поверки. Срок поверки вашего счетчика вы можете узнать в колл - центре «Центра Единого Обслуживания» по телефону 56-04-31.

- Не пускайте в свою квартиру незнакомых, даже если они представляются специалистами водоканала, ЖЭКа или энергосбыта. Сотрудники водоканала не проверяют, есть ли течь в квартире. Именно такой уловкой мошенники часто пользуются, чтобы попасть в ваш дом. Внутридомовые трубы обслуживает ваша жилищная управляющая организация.

- Не устанавливайте фильтры. Водоканал не предлагает устанавливать дополнительные фильтры очистки воды, так как в них нет необходимости: водопроводная вода в ваших кранах соответствует стандартам питьевого качества.

- Предупредите своих родных и друзей о возможном мошенничестве. Попросите пожилых родственников не пускать в квартиру посторонних.

«Будьте внимательны, чтобы не попасться на уловки мошенников!»

- сообщают сотрудники «Российских коммунальных систем».

Если сотрудники водоканала попросили оплату за оказание каких-либо услуг на руки, сообщите об этом на прямую линию «Антикриминал» 8 800 250-82-34.