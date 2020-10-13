Сельскохозяйственная ярмарка возобновляет свою работу с 14 октября

Министерством экономики республики проведена проверка исполнения поручений главы республики по устранению нарушений противоэпидемиологических правил на территории ярмарки возле ТРК «Лотос Плаза», сообщается на сайте правительства РК.

Рассказывается, что в адрес правительства Карелии поступило некое обращение от предпринимателя, которое было направлено на рассмотрение в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В своем обращении указанный предприниматель обязуется выполнить все необходимые мероприятия по устранению нарушений. Также бизнесмен обратился с просьбой согласовать возможность участия в ярмарке представителей из других регионов, которое ранее было запрещено. Обращение изучили и провели соответствующую проверку.

Компания ООО «Холдинг «Лотос» провела работу по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований на территории ярмарки, также были приняты дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

«Учитывая проведенную добросовестную работу компании, Министерством экономики принято решение согласовать возобновление работы ярмарки с завтрашнего дня с участием представителей из других регионов, зарекомендовавших себя производителями качественной сельскохозяйственной продукции»,

– говорится в сообщении правительства.

Напомним, что ранее в Петрозаводске была приостановлена работа сельскохозяйственной ярмарки в связи с нарушениями противоэпидемиологических правил.



Тем не менее, какое-то время ярмарка работала, видимо не подозревая, что ее закрыли.