Сельскохозяйственная ярмарка возобновляет свою работу с 14 октября
Министерством экономики республики проведена проверка исполнения поручений главы республики по устранению нарушений противоэпидемиологических правил на территории ярмарки возле ТРК «Лотос Плаза», сообщается на сайте правительства РК.
Рассказывается, что в адрес правительства Карелии поступило некое обращение от предпринимателя, которое было направлено на рассмотрение в оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
В своем обращении указанный предприниматель обязуется выполнить все необходимые мероприятия по устранению нарушений. Также бизнесмен обратился с просьбой согласовать возможность участия в ярмарке представителей из других регионов, которое ранее было запрещено. Обращение изучили и провели соответствующую проверку.
Компания ООО «Холдинг «Лотос» провела работу по устранению нарушений санитарно-эпидемиологических требований на территории ярмарки, также были приняты дополнительные меры безопасности по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
«Учитывая проведенную добросовестную работу компании, Министерством экономики принято решение согласовать возобновление работы ярмарки с завтрашнего дня с участием представителей из других регионов, зарекомендовавших себя производителями качественной сельскохозяйственной продукции»,
– говорится в сообщении правительства.
Напомним, что ранее в Петрозаводске была приостановлена работа сельскохозяйственной ярмарки в связи с нарушениями противоэпидемиологических правил.
Тем не менее, какое-то время ярмарка работала, видимо не подозревая, что ее закрыли.