Снова работает сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске

Как сообщал вчера портал «Петрозаводск говорит», глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение о закрытие сельскохозяйственной ярмарки, которая открылась в пятницу, 9 октября в Петрозаводске у ТРЦ «Лотос-Плаза».

Причина – нарушение мер безопасности, введенных в Карелии в связи с пандемией коронавируса. Об это руководитель региона сообщил на своей странице в соцсетях.

Сегодня в в 14:15 на сайте городской администрации прошла информация о закрытии торговой площадки.

Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске временно прекратила свою работу

В связи с выявленными нарушениями требований безопасности, связанными с коронавирусом, соответствующее распоряжение 10 октября подписал Глава Карелии.

– сообщается на сайте мэрии.

А уже в 14 часов 30 минут корреспондент портала «Петрозаводск говорит» сообщил, что на ярмарке полным ходом идет торговля.

Значит ли это, что торговцы устранили все недостатки в работе, а организаторы навели порядок или торговля идет «подпольно» пока не ясно.

Никакой официальной информации получить пока не удалось.