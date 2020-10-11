Снова работает сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске
Как сообщал вчера портал «Петрозаводск говорит», глава Карелии Артур Парфенчиков принял решение о закрытие сельскохозяйственной ярмарки, которая открылась в пятницу, 9 октября в Петрозаводске у ТРЦ «Лотос-Плаза».
Причина – нарушение мер безопасности, введенных в Карелии в связи с пандемией коронавируса. Об это руководитель региона сообщил на своей странице в соцсетях.
Сегодня в в 14:15 на сайте городской администрации прошла информация о закрытии торговой площадки.
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске временно прекратила свою работу
В связи с выявленными нарушениями требований безопасности, связанными с коронавирусом, соответствующее распоряжение 10 октября подписал Глава Карелии.
– сообщается на сайте мэрии.
А уже в 14 часов 30 минут корреспондент портала «Петрозаводск говорит» сообщил, что на ярмарке полным ходом идет торговля.
Значит ли это, что торговцы устранили все недостатки в работе, а организаторы навели порядок или торговля идет «подпольно» пока не ясно.
Никакой официальной информации получить пока не удалось.