Туалеты перестанут функционировать на Онежской набережной

Петрозаводчан и гостей карельской столицы предупредили, что на этой неделе на Онежской набережной перестанут работать мобильные туалеты. Произойдет это 15 октября. Об этом сообщают в администрации столицы Карелии.

Мобильные модули были установлены летом неподалеку от Петровского сквера, у велодорожки в парке Победы и около площадки с уличными тренажерами. В них был свет и вода. Работали туалеты круглосуточно.

По сообщению мэрии, в этом году планируется поставка новых стационарных туалетных модулей, а в следующем году их планируют установить. (фото пресс-центр городской администрации)