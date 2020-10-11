Глава Карелии объявил, что ярмарка в Петрозаводске плохо организована

Чудесные метаморфозы, сопровождающие в этом году традиционную осеннюю ярмарку сельхозпроизводителей продолжаются.

Напомним историю вопроса.

Вначале торговля была организована на Казарменской и называлась Онлайн-ярмарка на площадке интернет-магазина «Сделано в Карелии».



Однако, инновационный формат почему-то не вызвал ажиотажа и ярмарку решили провести еще раз.

Теперь торговая площадка раскинулась у «Лотос Плаза» и стартовала 9 октября.

Но, не успев расправить крылья, уже 10 октября мероприятие по решению главы было свернуто «до устранения недостатков».

Что не помешало ярмарке сегодня днем спокойно работать.

И вот, на сайте городской администрации появилось совместное «Обращение Главы республики Карелия А.О.Парфенчикова и Главы Петрозаводского городского округа И.Ю.Мирошник».

«…понимая важность и значимость ее для жителей и гостей города, Администрация Петрозаводского городского округа и Правительство Республики Карелии объединили усилия для скорейшего устранения всех нарушений и возобновления работы ярмарки»,

– говорится в документе.

Но самое интересное идет дальше. Цитата:

В настоящий момент даны следующие поручения:

1) Провести работу с карельскими сельхозпредприятиями, предприятиями пищевой промышленности, фермерами, владельцами КФХ на предмет их участия в ярмарке и составить реестр уведомлений. Считаем, что надлежащая работа с местными производителями проведена не была.

2) Исключить участие представителей других субъектов РФ. Формат ярмарки в период ограничений допускает реализацию только товаров местных производителей. Кроме продовольственных товаров возможна продажа изделий народных промыслов, но только местного производства.

3) Исключить посредничество каких-либо коммерческих предприятий в организации ярмарки и предоставлении площадей. Для местных производителей создать максимально комфортные условия, определив место (места) проведения ярмарки.

4) Обеспечить необходимую дистанцию между торговыми местами и точками. Использовать для организации торговли имеющиеся стационарные павильоны, приобретённые для уличной торговли.

5) Определить порядок контроля за соблюдением противоэпидимиологических правил в ходе торговли.

6) В рамках достигнутых соглашений привлечь к контролю надзорные органы - Роспотребнадзор, МВД, в том числе по прекращению работы несанкционированной ярмарки.

7) Обеспечить возобновление работы ярмарки не позднее 17 октября.

Получается, что сегодня торговля шла «подпольно», а ярмарка внезапно стала несанкционированной?

Еще более любопытно, что останется от торговых рядов, когда там будут стоять только карельские производители.

В целом все как в Голливуде: «Ярмарка-1», «Ярмарка-2», «Ярмарка возвращается»

