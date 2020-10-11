Глава Карелии объявил, что ярмарка в Петрозаводске плохо организована
Чудесные метаморфозы, сопровождающие в этом году традиционную осеннюю ярмарку сельхозпроизводителей продолжаются.
Напомним историю вопроса.
Вначале торговля была организована на Казарменской и называлась Онлайн-ярмарка на площадке интернет-магазина «Сделано в Карелии».
Однако, инновационный формат почему-то не вызвал ажиотажа и ярмарку решили провести еще раз.
Теперь торговая площадка раскинулась у «Лотос Плаза» и стартовала 9 октября.
Но, не успев расправить крылья, уже 10 октября мероприятие по решению главы было свернуто «до устранения недостатков».
Что не помешало ярмарке сегодня днем спокойно работать.
И вот, на сайте городской администрации появилось совместное «Обращение Главы республики Карелия А.О.Парфенчикова и Главы Петрозаводского городского округа И.Ю.Мирошник».
«…понимая важность и значимость ее для жителей и гостей города, Администрация Петрозаводского городского округа и Правительство Республики Карелии объединили усилия для скорейшего устранения всех нарушений и возобновления работы ярмарки»,
– говорится в документе.
Но самое интересное идет дальше. Цитата:
В настоящий момент даны следующие поручения:
1) Провести работу с карельскими сельхозпредприятиями, предприятиями пищевой промышленности, фермерами, владельцами КФХ на предмет их участия в ярмарке и составить реестр уведомлений. Считаем, что надлежащая работа с местными производителями проведена не была.
2) Исключить участие представителей других субъектов РФ. Формат ярмарки в период ограничений допускает реализацию только товаров местных производителей. Кроме продовольственных товаров возможна продажа изделий народных промыслов, но только местного производства.
3) Исключить посредничество каких-либо коммерческих предприятий в организации ярмарки и предоставлении площадей. Для местных производителей создать максимально комфортные условия, определив место (места) проведения ярмарки.
4) Обеспечить необходимую дистанцию между торговыми местами и точками. Использовать для организации торговли имеющиеся стационарные павильоны, приобретённые для уличной торговли.
5) Определить порядок контроля за соблюдением противоэпидимиологических правил в ходе торговли.
6) В рамках достигнутых соглашений привлечь к контролю надзорные органы - Роспотребнадзор, МВД, в том числе по прекращению работы несанкционированной ярмарки.
7) Обеспечить возобновление работы ярмарки не позднее 17 октября.
Получается, что сегодня торговля шла «подпольно», а ярмарка внезапно стала несанкционированной?
Еще более любопытно, что останется от торговых рядов, когда там будут стоять только карельские производители.
В целом все как в Голливуде: «Ярмарка-1», «Ярмарка-2», «Ярмарка возвращается»