Жителям Петрозаводска и Карелии будут отключать телевидение

В период с 9 по 18 октября, во всех населенных пунктах республики, на четверть часа, с 11:56 до 12:10, возможны кратковременные перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями, сообщает сайт РТРС.



Отключаться будет цифровое эфирное вещание РТРС-1 и РТРС-2.

Жителям Петрозаводска придется пережить еще несколько пауз в сигналах.

С 9 по 18 октября, с 11:56 до 12:10 будет прерываться сигнал «СТС».

С 10 по 16 октября, с 8:25 до 8:40 будет прерываться сигнал «Матч-Страна».

С 11 по 15 октября, с 9:30 до 9:39 будет прерываться сигнал «Дисней».

С 11 по 16 октября, с 10:56 до 11:04 будет прерываться сигнал «Че».

В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования.

Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий.

Все отключения трансляции согласованы с вещателями.