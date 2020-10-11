Служба занятости Карелии предлагает предпенсионерам начать свое дело

Начать свое дело или обучиться чему-то новому пенсионерам и людям предпенсионного возраста помогают органы службы занятости Республики Карелия, сообщает РИА Новости.



Если у предпенсионера нет идей о том, чем он хочет заниматься, но есть большое желание изменить жизнь, ему помогут найти свое предназначение.

"Если претендент на организацию своего дела или на получение новых профессиональных компетенций пока не определился, то специалисты органов службы занятости проведут с ним работу, помогут ему выбрать направление обучения, учитывая наиболее востребованные профессии и специальности на рынке труда. Для получения финансирования предпринимательства важны непосредственные стартовые возможности самого гражданина и его опыт работы в той или иной сфере",

– сказала начальник управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.

В качестве примера приводят Ирину Кожанову, которая в марте прошлого года открыла в Петрозаводске свою швейную мастерскую. На тот момент женщине исполнилось 46 лет.

"Это произошло благодаря центру занятости. Они меня убедили в том, что надо пробовать. Я у них проходила профориентацию, и они сказали, что есть все шансы, чтобы открыть собственное дело. Причем я уже давно любила шить",

– рассказывает женщина.

Ирина Кожанова

До этого Ирина работала в школе искусств заместителем директора. С ростом количества учеников увеличилась и потребность в костюмах, но Кожанова не стала искать швейную мастерскую на стороне, а буквально взяла дело в свои руки.

"Стали приходить новые люди, и появилась потребность в театральных костюмах, хореографических. Я себя попробовала на этом поприще и мне очень понравилось. Потом, когда пришлось уйти с работы, я уже никуда не хотела – ни на место бухгалтера, куда угодно, лишь бы своим делом заниматься. А центр занятости меня убедил, что надо шагнуть в это",

– говорит Ирина.

Как проходит обучение?

По словам Елены Фроловой повышение квалификации – это краткосрочная программа, основанная на уже имеющейся у человека профессии. В данном случае он просто повышает разряд.

Переподготовка – более серьезная программа, где сотрудник получает дополнительный навык. К примеру, в дальнейшем в рамках своей специальности он уже может работать на модернизированном оборудовании.

До пандемии обучение проходило очно, но эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы – на сегодняшний день все занятия, которые можно провести онлайн, проходят дистанционно. Тем не менее мастер-классы или занятия, на которых необходимо присутствовать, проводят в максимально безопасной обстановке.

Начни свой бизнес

В рамках программы "Начни свой бизнес" пенсионеры и люди предпенсионного возраста могут пройти обучение, результатом которого станет готовый бизнес-план для собственного дела.

По словам Фроловой, основные акценты здесь делаются на основах планирования и финансовой грамотности, потому что для многих самая сложная часть бизнес-плана – выстроить будущее своего предприятия.

"Гражданин пенсионного или предпенсионного возраста, а также любой безработный, состоящий на учете в службе занятости, может обратиться к нашим специалистам. Ему окажут необходимую консультационную поддержку, помощь в выборе направления обучения для дальнейшего трудоустройства, в написании бизнес-плана и организации предпринимательства",

– добавила Елена Фролова.

Сумма, которую можно получить в рамках этой программы, – от 200 до 250 тысяч рублей, в зависимости от выбранного вида экономической деятельности и категории гражданина.

Бизнес-планы рассматриваются на заседаниях экспертных комиссий. Если они признаются успешными, с человеком заключается соглашение, он регистрируется в качестве предпринимателя и получает финансовую помощь.

"Бизнес-план – это в определенном смысле дорожная карта действий претендента на получение стартовой финансовой поддержки, гарантия успеха организации собственного дела. Важна уверенность человека в перспективах своего предприятия и в его развитии",

– подчеркнула Фролова.

Пока благодаря программе "Начни свой бизнес" в Республике Карелия свое предприятие открыли 18 человек предпенсионного возраста.