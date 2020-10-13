На WorldFood Moscow 2020 форель из Карелии признана «Продуктом года»

В Москве прошла 30-я юбилейная выставка WorldFood Moscow 2020 и уже подведены итоги прошедшего там конкурса «Продукт года», сообщает сайт «Гастрономъ».

На конкурс в этом году было представлено 260 товаров от 56 российских компаний.

Профессиональный дегустационный конкурс «Продукт года» проводится независимой экспертной комиссией, в состав которой входят ведущие специалисты отраслей. Вручается гран-при, золотые, серебряные и бронзовые медали в 12 номинациях. В этом году было 8 производителей, получивших гран-при.

Среди тех, кто удостоился высочайшей оценки в номинация «Рыбная продукция и морепродукты»

форель от ИП Федоренко из Карелии.

Продукты, отмеченные наградой – это икра лососёвая зернистая замороженная форели аквакультуры, ломтики форели холодного копчения и филе форели солёное.

Фермер Николай Владимирович Федоренко 28 лет воплощает свою мечту – создать качественный отечественный продукт по доступной для покупателей цене. Садковые хозяйства расположены в Кондопожской губе Онежского озера. Путь до цеха по переработке, который находится в п. Берёзовка, занимает менее двух часов. Это позволяет сохранить свежесть форели и обеспечивает высокое качество продукции.

Фото с сайта https://www.fedorenko-karelia.ru/