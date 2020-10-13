Офис Альфа-Банка в Петрозаводске переехал

Новый офис Альфа-Банка стал еще комфортнее, появились зоны ожидания, переговорные комнаты, зона самообслуживания 24/7, wifi и зарядные устройства. Для удобства посетителей с ограниченными возможностями предусмотрен въездной пандус.

«В обновленном офисе клиентам, как и прежде, доступен полный спектр банковских услуг. Здесь можно открыть дебетовую карту, вклад, кредит, получить консультации специалистов по любым финансовым вопросам, подключить мобильное приложение, воспользоваться специально выделенным компьютером для проведения операций. Компаниям мы предлагаем расчетно-кассовое обслуживание, программы кредитования, услуги лизинга, дистанционное банковское обслуживание, зарплатные проекты. В новом здании мы обустроили все так, чтобы сотрудникам было комфортно работать, а клиентам было удобно и приятно обращаться за услугами банка»

– комментирует Сергей Кульпин, региональный управляющий Филиала «Санкт-Петербургский» Альфа-Банка.

Через банкоматы можно совершить все необходимые платежи – перевести средства с карты на карту или на вклад, оплатить мобильную связь, осуществить снятие/внесение денежных средств и другие услуги. Два банкомата оснащены бесконтактными считывателями, которые позволяют проводить операции, приложив к устройству средство платежа (банковскую карту/ телефон).

Обслуживание физических лиц в отделении на пр. Ленина, д.26 осуществляется с понедельника по пятницу с 10:00 до 20:00 (без перерыва), суббота и воскресенье - выходной.

Обслуживание юридических лиц осуществляется с понедельника по четверг с 10:00 до 17:15, пятница с 10:00 до 16:30 (без перерыва), суббота и воскресенье - выходной.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.