Подозреваемый в смертельном ДТП раньше работал водителем маршрутки

Артем Гашков, подозреваемый в смертельной аварии на улице Шотмана в Петрозаводске, ранее работал на пассажирских перевозках. Мужчина трудился водителем на маршруте автобуса №21, но сейчас уже не работает. Об этом руководитель ООО «Транспортная компания» Тимур Сидоренко рассказал «Столице на Онего».

«Артем Гашков уволился из нашей компании еще до пандемии коронавируса, - сказал Спириденко. – Сейчас уже не работает на пассажирских перевозках».

По его словам, Гашков был хорошим работником, не пил и ничего не нарушал.

Напомним, 19 сентября в 00:41 в Петрозаводске водитель за рулем автомобиля «Фольксваген Туарег» наехал на двух женщин, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу. По информации МВД, ссылающегося на записи камер наружного видеонаблюдения, пешеходы переходили дорогу на запрещающий сигнал светофора. От полученных травм женщины, 1977 и 1979 годов рождения, скончались.

Водитель бросил внедорожник приблизительно через 700 метров от места ДТП, после чего скрылся. По факту смертельного ДТП было возбуждено уголовное дело. Впоследствии личность предполагаемого водителя была установлена. Мужчина спустя почти сутки явился в полицию.