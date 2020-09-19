Сбитые ночью в Петрозаводске женщины погибли

Жертвами страшной аварии, произошедшей сегодня в 00:41 ночи на пересечении Первомайского проспекта, улиц Шотмана и Мелентьевой в Петрозаводске, стали женщины 1977 и 1979 годов рождения. Горожанки скончались до приезда скорой помощи, сообщает ИА «Республика».

По данным источника издания, водитель черного внедорожника Volkswagen скрылся с места происшествия. Сейчас его поисками заняты сотрудники правоохранительных органов.

Страшный инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.