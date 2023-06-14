14 июня 2023, 07:19
Происшествия

Гашкову, сбившему насмерть двух женщин, не стали менять приговор

Смертельная авария произошла осенью 2020 года, судебные тяжбы длятся до сих пор

Верховный суд Карелии оставил без изменения приговор петрозаводскому водителю Артему Гашкову, который осенью 2020 года насмерть сбил двух женщин на Шотмана. Об итогах рассмотрения апелляции сообщили в прокуратуре.

Гашков был осужден в апреле 2022 года. Тогда городской суд приговорил его к девяти годам колонии общего режима и ограничил в управлении транспортом на два года. Также он должен выплатить родным погибших полтора миллиона рублей.

Приговор был обжалован сторонами в апелляционном и кассационном порядке, дело направили на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. 9 июня апелляционным определением Верховного суда РК из приговора было исключено признание смягчающим обстоятельством явки с повинной, а назначенное городским судом наказание остановлено без изменения.

Напомним, Гашком на автомобиле «Фольксваген Туарег» в нарушение правил дорожного движения двигался по улицам Петрозаводска со скоростью не менее 142 км/ч. На пересечении улиц Шотмана, Мелентьевой и Первомайского проспекта водитель снес двух переходивших дорогу на красный женщин, 1977 и 1979 годов рождения. Они погибли на месте. Водитель сбежал, но спустя два дня пришел с повинной и сдался полиции.

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