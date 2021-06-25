25 июня 2021, 16:38
Происшествия

Начался суд над сбившим насмерть двух женщин Артемом Гашковым

Обвиняемый в совершении смертельного ДТП не согласился с тем, что его автомобиль ехал со скоростью 142 км/ч

В Петрозаводске начался суд над 47-летним Артемом Гашковым. Мужчину обвиняют в совершении смертельного ДТП в сентябре 2020 года, в результате которого погибли две женщины - Ольга Иванова и Александра Леконцева.

Напомним, страшная авария произошла в ночь на 19 сентября 2020 года на улице Шотмана. Автомобиль «Фольксваген Туарег», ехавший на зеленый, сбил двух пешеходов, переходивших дорогу на красный свет. Как установили следователи, машина мчалась по городу со скоростью не менее 142 км/ч. Водитель скрылся с места аварии и пришел в полицию лишь спустя сутки.

На сегодняшнем заседании Гашков признал свою вину лишь частично. Он не согласен с той скоростью, которая определена правоохранителями. По словам подсудимого, он ехал со скоростью примерно 80 км/ч, передает ГТРК «Карелия».

Артем Гашков вызвался оказать материальную и иную помощь родственникам погибших.

В заседании также выступил водитель автомобиля, пропустившего женщин в тот злополучный момент, и сестра погибшей Александры Леконцевой Валерия. Женщина считает, что Артем Гашков заслуживает наказания, связанного с лишением свободы, поскольку оставил без матерей троих детей.

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