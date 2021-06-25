Мужчина вышел из поезда в Петрозаводске и пропал

В Карелии разыскивается Максим Фаворский 1982 года рождения. Об этом сообщает ПСО «Доброспас».

По информации поискового отряда, 12 июня этот мужчина вышел с поезда в Петрозаводске. С тех пор о его судьбе нет никакой информации.

Пропавший был одет в синие спортивные штаны и светло-синюю футболку. Всех, кто владеет информацией о местонахождении мужчины или видел его после 12 июня, просят незамедлительно звонить по телефону: +79215281111.