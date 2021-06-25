Житель Петрозаводска украл деньги своего умершего друга

В полицию Петрозаводска обратился житель Костомукши. Он рассказал, что ему позвонили сотрудники госучреждения и сообщили, что с карты его отца, на которую перечисляются социальные выплаты, кто-то ежедневно снимает деньги. Мужчина ответил, что его родитель умер прошлой осенью, никто из родственников также не мог пользоваться карточкой. Попытки отыскать ее дома ничем не увенчались, сообщает пресс-служба МВД по РК.

В итоге выяснилось, что карта была похищена. Под подозрение попал 50-летний друг умершего. Мужчина рассказал, что после похорон на поминках отыскал карточку приятеля и забрал ее себе. Чужие деньги он тратил на покупку продуктов, а когда счет оказался заблокирован, он уничтожил карту.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчина раскаялся в содеянном и обещал компенсировать ущерб. Фото uslugio.com