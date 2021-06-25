Два ребенка погибли после падения из окна в Ленобласти

В Ленинградской области второй день подряд гибнут дети, выпадающие из окон. Об этом сообщает 47news.

Сегодня утром в городе Сланцы из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, выпал двухлетний мальчик. От полученных травм он скончался. По данным издания, кроватка малыша стояла рядом с окном. Очевидно, ребенок оперся о москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Также сегодня утром еще один ребенок возрастом четыре года погиб в Сосновом Бору. Он выпал из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. По предварительной информации, малыш вместе с матерью пришел в гости к знакомым. Окна в квартире были открыты. Ребенок скончался на месте происшествия.

Напомним, вчера днем еще один ребенок разбился насмерть в городе Мурино. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело.

Правоохранители напоминают, что подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следователи обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности взрослым необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей. Фото rtr-vesti.ru