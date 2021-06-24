Маленький ребенок выпал из окна и погиб в Ленинградской области

Сегодня днем в городе Мурино Ленинградской области у многоэтажного дома было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Малыш выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На место трагедии были незамедлительно отправлены следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Следователи изучают обстоятельства трагедии и устанавливают причины, которые к ней привели.

В СК напомнили, что подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следователи обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности взрослым необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей. Фото astrakhanfm.ru