24 июня 2021, 20:31
Россия

Маленький ребенок выпал из окна и погиб в Ленинградской области

Следователи изучают обстоятельства трагедии, произошедшей сегодня в городе Мурино

Сегодня днем в городе Мурино Ленинградской области у многоэтажного дома было обнаружено тело двухлетнего ребенка. Малыш выпал из окна квартиры, расположенной на шестом этаже, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

На место трагедии были незамедлительно отправлены следователи, криминалисты и сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Следователи изучают обстоятельства трагедии и устанавливают причины, которые к ней привели.

В СК напомнили, что подобные трагедии с детьми происходят из-за недосмотра взрослых. Следователи обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей одних даже на короткое время. В целях безопасности взрослым необходимо предусмотреть на окнах специальные замки. Родители должны помнить, что именно они отвечают за безопасность детей. Фото astrakhanfm.ru

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