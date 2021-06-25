Маршрутка и «Лада Ларгус» столкнулись в Петрозаводске

Утром 25 июня в Петрозаводске столкнулись автобус и легковой автомобиль. В момент аварии пассажиров в салоне автобуса не было. Дорожный инцидент произошел в 11:20 в районе дома №38 по улице Рабочая. За рулем маршрутки находился водитель, 1992 года рождения.

По предварительным сведениям Госавтоинспекции, водитель автобуса отвлекся от управления и столкнулся со встречной «Ладой Ларгус».

Помощь медиков потребовалась водителю легкового автомобиля. (фото источника)