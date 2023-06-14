Автомобиль на скорости ночью влетел во двор

Короткий полет автомобиля запечатлела камера наружного наблюдения CityLink. Все произошло ночью 12 июня в Кондопоге на улице Бумажников, сообщает Dtpptz.ru.

Автомобиль двигался по дороге, судя по всему, на повороте машина задела бордюр, после чего ее занесло. Автомобиль перелетел газон и влетел во двор жилого дома. Через какое-то время из машины вышли двое. Затем к месту ДТП подъехал эвакуатор и полиция. // фото скриншот видео