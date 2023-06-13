«Зацепер» набросился на водителя троллейбуса в Петрозаводске

Вечером 12 июня в общественном транспорте Петрозаводска произошел неприятный инцидент. Об этом сообщили в МУП «Городской транспорт».

Так, «зацепер» решил прокатиться на троллейбусе №418, который следовал по проспекту Ленина. Это заметил водитель другого троллейбуса. Далее водитель, увидев «зацепера» идущим по тротуару, начал снимать его на телефон. Тогда этот человек забежал в кабину, ударил сотрудника предприятия по лицу и убежал.

Заявление водителя и видео инцидента будут направлены в полицию для привлечения нарушителя к ответственности. // Фото: скриншот видео МУП «Городской транспорт»