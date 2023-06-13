Злодей перебил стекла и фары на автомобиле жителя Петрозаводска

В полицию Петрозаводска обратился местный житель. Он рассказал, что неизвестный перебил стекла и фары на принадлежащей ему иномарке, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 50-летний горожанин. Он пояснил, что, будучи пьяным, пришел к родственникам, но те не открыли дверь. Мужчина разозлился, вышел во двор и камнем повредил автомобиль родственника. Ущерб превысил 46 тысяч рублей.

По факту повреждения имущества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. // Фото: unsplash.com