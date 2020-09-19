Пешехода сбили на трассе в Карелии

Накануне в 20 часов на подъезде к Сегеже произошло ДТП с участием пешехода. В результате человек оказался в больнице, сообщает пресс-служба ГИБДД по РК.

По данным ведомства, 32-летний житель Петрозаводска - водитель автомобиля «Мазда СХ 7» - на пути в Сегежу сбил 57-летнего пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части.

В результате инцидента мужчина получил травмы и был госпитализирован в Сегежскую ЦРБ. По факту происшествия проводится проверка.