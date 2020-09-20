Объявлен в розыск подозреваемый в смертельной аварии в Петрозаводске

Полиция объявила в розыск Артема Гашкова, 1974 года рождения. Мужчина подозревается в причастности к смертельному ДТП, в котором погибли две женщины. Трагедия произошла в Петрозаводске в ночь на 19 сентября.

На вид мужчине 46 лет. Плотного телосложения, рост 180-185 сантиметров.

Всех, кто имеет информацию о том, где находится этот человек, стражи порядка просят звонить по телефонам: +7-911-433-63-18, +7-964-317-12-12, +7-921-223-68-21.

Напомним, в 00:41 ночи 19 сентября на улице Шотмана в Петрозаводске черный внедорожник сбил двух женщин. Обе пострадавшие скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся, позднее машину нашли.