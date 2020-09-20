Жительница Карелии рассказала, как волк унес ее собаку средь бела дня

Жители поселка Челмужи Медвежьегорского района столкнулись с беспрецедентной активностью волков. За последние две недели хищники утащили, как минимум, пятерых собак. Об этом говорится в видео, появившемся в Сети.

В ролике одна из местных жительниц рассказывает, как ее собаку - лайку - волк утащил в лес средь бела дня. По словам женщины, хищник перелез через забор, напал на собаку и молниеносно скрылся с ней в лесной зоне. Хозяйка собаки считает, что волк подкарауливал свою жертву из кустов в нескольких метрах от ее участка. Все случилось 12 сентября.

По словам местных жителей, в последние недели волки стали особенно активны. Они ничего не боятся и появляются даже в центре поселка уже и в дневное время.

Жители сообщили о происшествиях в местную администрацию и ждут действий от Минприроды и охотников.