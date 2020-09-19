Назван срок, который грозит сбившему двух женщин насмерть водителю

В МВД по Карелии заявили о возбуждении уголовного дела по факту аварии, произошедшей сегодня в 00:41 ночи на улице Шотмана. Правоохранители ведут розыск виновника трагедии, сообщает пресс-служба ведомства.

Следователями Следственного управления УМВД России по городу Петрозаводску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом «б» части 6 статьи 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет,

- отметили в министерстве.

Напомним, ночью на пересечении Первомайского проспекта и улиц Шотмана и Мелентьевой неизвестный водитель на автомобиле Volkswagen Touareg сбил двух женщин - 1977 и 1979 годов рождения. Обе пострадавшие скончались на месте происшествия.

Виновник аварии с места трагедии скрылся. В МВД отметили, что, если он самостоятельно обратится в полицию, это, возможно, смягчит меру наказания. В настоящее время ведется розыск подозреваемого.