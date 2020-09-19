Найден внедорожник, сбивший насмерть двух женщин в Петрозаводске

В МВД Карелии дали официальный комментарий по поводу трагического ДТП, которое произошло сегодня в 00:41 ночи на пересечении улиц Шотмана, Мелентьевой и Первомайского проспекта.

Неустановленный водитель совершил наезд на 2 пешеходов, которые переходили проезжую часть справа налево по ходу движения транспортного средства. От полученных травм две петрозаводчанки (40 и 43 года) скончались на месте ДТП. Водитель с места ДТП скрылся.

Автомобиль Volkswagen Touareg, причастный к ДТП, найден сотрудниками Госавтоинспекции. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения предполагаемого водителя. Обстоятельства выясняются,

- отметили в пресс-службе МВД по РК.

В ведомстве напомнили, что за минувшую неделю инспекторы отстранили от управления транспортом 51 нетрезвого водителя, 14 из них - в Петрозаводске.