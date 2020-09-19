Житель Петрозаводска лишился денег после знакомства с женщиной в баре

В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что исчезла его банковская карта. Горожанин заблокировал ее, но к этому времени со счета были списаны 6300 рублей. Стражи порядка разобрались в ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Выяснилось, что в последний раз потерпевший пользовался картой в баре. Там он познакомился с женщиной. Они вместе выпивали, а затем разошлись по домам.

Полицейские отыскали спутницу горожанина. Та призналась, что именно она взяла карту, а затем несколько раз расплатилась ей в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие.