19 сентября 2020, 11:32
Житель Петрозаводска лишился денег после знакомства с женщиной в баре
Полицейские карельской столицы раскрыли мошенничество с использованием электронных средств платежа
В полицию Петрозаводска обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что исчезла его банковская карта. Горожанин заблокировал ее, но к этому времени со счета были списаны 6300 рублей. Стражи порядка разобрались в ситуации, сообщает пресс-служба МВД по РК.
Выяснилось, что в последний раз потерпевший пользовался картой в баре. Там он познакомился с женщиной. Они вместе выпивали, а затем разошлись по домам.
Полицейские отыскали спутницу горожанина. Та призналась, что именно она взяла карту, а затем несколько раз расплатилась ей в магазинах.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Ведется следствие.