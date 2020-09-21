В Медвежьегорске проведут проверку по факту гибели женщины при пожаре

Медвежьегорским межрайонным следственным отделом следкома Карелии проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела женщины при тушении пожара, сообщается на сайте СУ СК по РК.

По версии следствия, рано утром 21 сентября 2020 года в квартире многоквартирного дома в городе Медвежьегорске произошел пожар. При тушении обнаружено тело 67-летней женщины там проживавшей. Причины возгорания и смерти потерпевшей устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.

«Петрозаводск говорит» уже писал сегодня об этом.

